Giammanco e Miccichè (Fi) a Fontana: "Nessun lockdown in Sicilia"

"Siamo contrari al lockdown nazionale invocato dal Presidente della Regione Lombardia Fontana, servono chiusure selettive. Non ci sono altre strade. La Sicilia ha già pagato un prezzo altissimo chiudendo tutto lo scorso marzo nonostante fosse praticamente covid free. La nostra economia non può permettersi nuove chiusure generalizzate, non è razionale e non sarebbe giusto nei confronti di chi ha fatto enormi sacrifici pur senza alcuna emergenza in corso. Il Governo ha già sbagliato una volta pressato dai governatori del Nord Italia, oggi non ricommetta lo stesso errore e proceda con chiusure selettive" , così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice capogruppo azzurro al Senato.

A rincarare la dose, è il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè: "Sono sicuro che le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non rappresentino la volontà di tutta la Lega (che altrimenti dovrebbe ricominciare a chiamarsi Lega Nord). Qui in Sicilia abbiamo pagato a marzo un prezzo pazzesco per un errore del governo sulla generalizzazione della chiusura. Non siamo intenzionati a pagarlo nuovamente".