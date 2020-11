Galoppo a Siracusa, Mister Guido primo in dirittura d'arrivo nel Premio Aretuseo

Mister Guida si aggiudica il Premio Aretuseo, poi, tanto fumo per un guasto elettrico che blocca l’ultima corsa. È questa la sintesi del convegno di galoppo andato in scena, oggi pomeriggio, all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Le sette corse in programma sono iniziate alle 13:50, peraltro, con una vittoria ben pagata di Hunder Secret, nella Maiden riservata ai 2 anni. Poi i protagonisti delle successive corse sono scivolati lungo il traguardo secondo i pronostici, così come per la quinta prova, il Premio Aretuseo, HP “C” di 20 mila e 900 euro, abbinato alla II Tris Nazionale. Sul doppio km di pista piccola, Mister Guida, torna a far incetta di vittorie e, condotto al traguardo dal fantino Giuseppe Cannarella, si impone ad un Multiple Choice che ritorna a Siracusa più sicuro e in forma che mai. Sublime, anche, la prestazione di Chat Noir, pronto a sfruttare il pesino assegnatogli in perizia e capace di anticipare per il terzo gradino del podio la tanto attesa Freccia Rossa, finita quarta.

Poi, fumo da un quadro elettrico, che non cagiona, però, nessuna conseguenza per i pochi addetti che avevano avuto accesso ad un convegno, ricordiamo, effettuato a porte chiuse. Non si corre, dunque, l'altro HP, Premio Mediterraneo, che peraltro valeva la Tris-Quarte-Quinte Nazionale.

Domani pomeriggio, resta in programma dalle ore 13.50, un convegno di trotto.