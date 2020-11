Articoli per fumatori sequestrati in provincia di Enna

Articoli per fumatori, filtri e cartine per tabacco, destinati illecitamente alla vendita al pubblico sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Enna in tre esercizi commerciali della provincia. I controlli hanno interessato anche il commerciante all'ingrosso che riforniva gli esercizi commerciali. Secondo quanto accertato, i prodotti venivano venduti senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e senza versare allo Stato l'accisa. I legali rappresentanti di tre imprese sono stati denunciati per contrabbando. Ad altre due persone, in ragione del ridotto quantitativo di prodotti detenuto, è stata invece contestata la sola violazione amministrativa.