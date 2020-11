Lutto nel calcio siciliano, è morto l'ex centrocampista del Modica Mario Samperi: giocò nel Catania di serie A

E' morto all'età di 76 anni Mario Samperi: insieme a Ursino e Campagiorni formò un vero e proprio "trio delle meraviglie" del calcio siciliano tra la fine degli Anni Sessanta e gli Anni Settanta. Regista di centrocampo, piedi vellutati, intelligenza calcistica sopraffina, lanci illuminanti di 40 metri, giocò nella mitica Massiminiana di Catania insieme a gente come Anastasi, Prenna, Bongiovanni, Polizzo, Marino e nel Catania in serie A. Negli Anni Settanta deliziò i palati dei tifosi siciliani nei campionati dilettantistici. Fu uno dei punti di forza del Modica del "presidentissimo" Orazio Rizza, insieme agli attaccanti Ursino e Campagiorni, nella squadra allenata da Moschella. Uno "squadrone" nel quale militavano anche Macrì, Vendramini, Di Bella, Imere. Erano gli Anni Settanta di un calcio siciliano impreziosito da atleti di grandissimo spessore. Samperi, Ursino e Campagiorni venivano chiamati "I tre moschettieri": quando venivano ingaggiati da una società siciliana, il successo finale era praticamente assicurato perchè la loro esperienza e la loro tecnica erano di gran lunga superiori a quelle che potevano vantare altre compagini. Il "trio delle meraviglie", insomma, costituiva un investimento sicuro.

NELLA FOTO, una formazione del Modica degli Anni Settanta. In basso da sinistra: Campagiorni, Ursino e Samperi.