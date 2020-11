Floridia, lo portano in carcere per scontare un anno e 7 mesi per droga

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno tratto in arresto Sebastiano Iacono, 29 anni, disoccupato, pregiudicato, dovendo questi espiare una pena di un anno, 7 mesi e 26 giorni di reclusione poiché colpevole di reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti commessi nel comune di Floridia nell’aprile 2017 e nel maggio 2017. L’arrestato, condotto presso i locali della Tenenza Carabinieri di Floridia, ultimate le formalità è stato associato presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza, come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.