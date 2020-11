Evade dai domiciliari, girava di notte a Siracusa

Nella nottata scorsa i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto a Siracusa, per il reato di evasione, Mohamed Behljulji, 34 anni, catanese classe 1986, siracusano d’adozione, disoccupato, con precedenti di polizia, allontanatosi senza giustificazione dalla propria abitazione malgrado fosse ristretto in regime cautelare di arresti domiciliari presso la sua abitazione.

L’uomo, sorpreso dai Carabinieri mentre si aggirava a notte inoltrata per la pubblica via, è stato immediatamente riconosciuto e tratto in arresto, venendo successivamente riaccompagnato presso la sua abitazione nuovamente agli arresti domiciliari. Behljulji, oltre al reato di evasione, del quale dovrà rispondere innanzi al giudice penale, è stata inoltre contestata anche la violazione amministrativa delle norme del recente Dpcm del 03 novembre 2020.