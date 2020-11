Adrano, sfreccia con l'auto sotto l'effetto di droghe: denunciato

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un 20enne per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato dal personale di Polizia mentre viaggiava a bordo di una autovettura

a velocità sostenuta; alla vista della volante il guidatore ha aumentato la velocità di marcia iniziando una pericolosa corsa per le vie del centro cittadino ma i poliziotti, poco dopo sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto ad accertamenti presso una struttura sanitaria pubblica l’uomo è risultato positivo agli stupefacenti e per tale motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Oltre alla denuncia, l’uomo è stato segnalato al Prefetto ai fini della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il veicolo alla guida del quale si trovava la persona denunciata è stato sottoposto a sequestro. L’automobilista è stato anche sanzionato perché il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.