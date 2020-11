Maltempo a Vittoria, guasti negli impianti idrici: possibili disservizi nell'erogazione dell'acqua

Il maltempo della scorsa notte ha provocato un guasto agli impianti per l’erogazione dell’acqua a Vittoria. I tecnici di Siciliacque Spa, la società che si occupa del servizio idrico, si è già messa al lavoro per ripristinare il guasto. A causa di questo problema si potrebbero verificare dei disservizi nella distribuzione idrica. L’intervento sarà effettuato in tempi celeri e gli impianti saranno riattivati nel giro di 24 ore. L’erogazione tornerà alla normalità nelle prossime 48 ore allorquando in termini di pressione, la capienza dei serbatoi tornerà ai massimi livelli.