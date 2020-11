Comiso, Bufalino 100: oltre 10.000 contatti sul web per la giornata di studi

Due giorni di eventi, lo scorso fine settimana, a Comiso, per celebrare i cento anni dalla nascita di Bufalino e oltre diecimila contatti sul web per la giornata di studi. Tre iniziative, promosse dall’omonima Fondazione, avviate sabato 14 novembre dalla giornata di studi con l’intervento di numerosi docenti universitari collegati in diretta streaming. Il secondo appuntamento è stato dedicato al rapporto di Bufalino verso il cinema di cui è stato assiduo frequentatore fin da giovane. Domenica pomeriggio, sempre in streaming, è stato presentato il volume “Bufalino al Cinema – dai film di gioventù alla cinefilia dello scrittore”. A concludere la due giorni che rappresenta la chiusura di tutte le iniziative promosse durante l’anno dalla Fondazione Bufalino per celebrare il centenario, è stato il concerto di musica classica dal titolo “Luce infinita”, sostenuto anche dal Lions Club Comiso Terra Iblea con il trio formato da Totò Calvo alla chitarra, ideatore del progetto poetico-musicale dedicato alla raccolta di versi “L’amaro miele” di Bufalino, Carmelo Dell’Acqua al clarinetto e la voce del soprano Sachika Ito, con musiche composte da Marco Reghezza, Giovanni Scapecchi e Joe Schittino.