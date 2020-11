Covid, Crisanti: "Riaprire per Natale? E' moralmente inaccettabile"

La prossima settimana ci dirà se la curva si è stabilizzata o inizierà a scendere. Ma se non scende, bisogna fare qualche altra cosa, spiega Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova, ricordando 'il prezzo sociale ed emotivo immenso: sono morte 9 mila persone dall'inizio della seconda ondata, non ce lo dobbiamo dimenticare'. Quanto all'idea di allentare le misure anticovid in vista del Natale, l'esperto mette in guardia: "riapriamo a Natale per rifare tutto il casino fatto in Sardegna quest'estate e ricominciare da capo? Questo è moralmente inaccettabile".