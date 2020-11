Recovery fund, per Misiani rischio di slittamento

All'indomani del muro opposto da Polonia ed Ungheria, che ha bloccato l'accordo su Bilancio europeo e Recovery fund, appello alla responsabilità dalla Germania, presidente di turno del consiglio Ue: non è tempo di veti, è il messaggio di Berlino, perché in caso di blocco gli europei pagherebbero un prezzo alto, mentre ora serve uno spirito di solidarietà. E di rischio slittamento parla il viceministro all'Economia Misiani. Per questo l'Italia si aspetta un passo indietro da quei paesi che hanno posto il veto.