Tacopina deciso a comprare il Catania, i rossazzurri domani in campo ad Avellino

La gara Avellino-Catania, valida per la 13a giornata della serie C girone C in programma domani, si disputera' alle ore 17.30 anziche' alle ore 15. Lo ha disposto la Lega Pro "preso atto dell'istanza presentata dalla societa' Catania".

Intanto è sempre più vicino il passaggio del Catania all'italo - americano, Tacopina.

“Sono pronto a rilevare il Catania anche prima di Natale. Dante Scibilia sarà il Direttore Generale. Lui, lo stesso Gardini faranno parte sicuramente della mia squadra. Verrò a metà dicembre per chiudere, anche la Sigi credo abbia fatto tutto per velocizzare i tempi. Mi risulta che si stia adoperando per ridurre il grosso debito. Aspetto la loro ultima risposta per creare una nuova società modello. Agisco con i fatti, non a parole. Ormai siamo agli sgoccioli, l’attesa sta per finire”. Parla così l’avvocato italo-americano Joe Tacopina al quotidiano La Sicilia, in merito alla trattativa d’acquisizione del Calcio Catania, aggiungendo: “Se fino all’altro ieri ero ottimista, adesso lo sono ancora di più. Ormai il Catania fa parte della mia vita, voglio riportarlo non solo in B ma molto più in alto”.