Proteste contro il lockdown a Londra: 150 arresti

Sono oltre 150 le persone arrestate dalla polizia di Londra durante le proteste anti-lockdown. Tra le accuse ai manifestanti fermati, violazione delle misure anti-Covid, aggressione a un agente e possesso di droga. In Inghilterra dal 5 novembre è in vigore un nuovo lockdown, con la chiusura di tutti i negozi non essenziali e l'uscita da casa consentita solo per lavoro ed emergenze. Le autorità intendono revocare le misure il 2 dicembre e decretarne di nuove in vista delle festività.