Smaltimento dei rifiuti a Vittoria, disservizi per il conferimento dell'organico

Vista l'impossibilità di conferire i rifiuti per ragioni di carattere burocratico nell’impianto di compostaggio di contrada Cava dei Modicani a Ragusa, la struttura presso la quale viene conferito l'organica del Comune di Vittoria, lunedì 30 novembre sarà chiusa. La Direzione Ambiente ed Ecologia, vista l’indisponibilità di altri impianti, sia a livello provinciale che regionale, ha individuato un impianto alternativo extra regionale cui conferire l’umido raccolto nel turno di lunedì la cui capienza potrebbe non essere sufficiente. Pertanto potrebbero verificarsi disservizi che non sono addebitabili all'Amministrazione, ma piuttosto al carente numero di impianti, la cui realizzazione è di competenza di altri Enti.