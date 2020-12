Un incendio divampato nella notte in via Balsamo a Termini Imerse ha danneggiato un'agenzia immobiliare. A lanciare l'allarme chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco sono stati alcuni residenti. Sono intervenute tre squadre del 115 che in poco più di un'ora hanno spento l'incendio. Non è esclusa la pista dolosa. Indagano i carabinieri.