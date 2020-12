Di Maio: "Presto porteremo a casa i pescatori di Mazara rapiti in Libia"

"Il fatto che i pescatori siciliani siano ancora in Libia ne fa un caso a metà strada tra fermo e rapimento. Perché stiamo lavorando con un'autorità non riconosciuta, che è quella dell'est della Libia, con un esercito autoproclamato, lo stiamo facendo usando l'intelligence e il corpo diplomatico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando a Porta a Porta del caso dei 18 marittimi di Mazara del Vallo sequestrati in Libia da oltre tre mesi. "Io e il presidente del Consiglio - ha detto Di Maio - siamo al telefono e con i principali Paesi che hanno influenza in quell'area. Cercheremo di portarli a casa il prima possibile come abbiamo fatto in questi anni. Solo nell'ultimo anno ne abbiamo riportati sette a casa da varie parti del mondo ed erano in stato di rapimento. Io in questo caso mi sincero ogni giorno, e quindi è un caso diverso, di come stanno, di quello che mangiano. Abbiamo organizzato una telefonata tra i pescatori e i loro familiari e speriamo di portarli a casa il prima possibile".