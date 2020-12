Attivato il Mose a Venezia, picco d'acqua di 125 centimetri

Nella notte a Venezia e' stato completato l'innalzamento delle barriere del Mose in vista di un nuovo massimo di marea di 125 centimetri atteso per le 7 di questa mattina. Lo ha riferito il Centro maree del Comune di Venezia. Le rilevazioni a Punta della Salute, sul Canal Grande, mostrano che il livello dell'acqua in laguna dalle 4 in poi (ovvero dall'innalzamento del Mose) si e' stabilizzato intorno ai 57, 58 centimetri. Venezia e' quindi destinata a rimanere all'asciutto anche nel corso del nuovo picco di marea. L'azionamento del Mose e' stato completato alle 4 del mattino. Il Centro maree ha ricordato che per i prossimi giorni permangono condizioni favorevoli a fenomeni importanti di acqua alta nel primo mattino.