La Juve sbanca a Barcellona, Pirlo: "E' questa la squadra che voglio in campionato"

"Sono molto contento della prestazione, molto contento soprattutto per i giocatori". Nella notte di Barcellona, forse Andrea Pirlo ha trovato la sua vera Juve. Elogia Buffon ("un monumento del calcio, non capisco chi lo critica: non gioca solo perchè è mio amico") ma invita la squadra a ripetere in campionato prestazioni come quella del Camp Nou. "Questa partita - dice - rendera' i miei giocatori consapevoli di quello che stanno facendo dall'inizio della stagione. Volevamo fare una grande partita. con questa voglia di voler vincere la partita, le motivazioni sono enormi. Ma giocare una partita meravigliosa come questa non basta per cancellare tutto quello che abbiamo sbagliato prima. Deve essere il primo passo di un lungo percorso". Pirlo parla dell'inizio in rodaggio. "Non ho mai dubitato, i giocatori mi hanno seguito fin dal primo giorno. E' importante saper affrontare tutte le squadre allo stesso modo. Se sei concentrato e parti con la stessa voglia di questo sera in ogni partita possiamo fare grandi cose", Infine Buffon, protagonista di otime parate su Messi. "C'è sempre gente che lo critica... Sembra che non abbiano visto tutte le parate che ha fatto per tanti anni. Non gioca perché è mio amico, gioca perché è un monumento del calcio mondiale, lo ha dimostrato e continua a farlo in serate come questa ". La Juve si è imposta al Camp Nou per 0 - 3.