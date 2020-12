Vaccini anti covid in Sicilia, Musumeci: prima dotazione è di 141 mila dosi

"La consegna dei vaccini sarà graduale in tutte le regioni. La Sicilia dovrebbe ricevere come prima dotazione 141mila vaccini, il che significa sottoporre subito al trattamento il personale sanitario, quello in trincea e maggiormente esposto, e le persone anziane e quelle fragili". Lo ha detto a "I numeri della pandemia", su Sky TG24, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "L'obiettivo nazionale - ha aggiunto - è che prima che arrivi l'estate tutta la popolazione possa essere sottoposta al vaccino. Se si dovesse mantenere il cronoprogramma che ha assicurato il Governo, riteniamo che entro il mese di maggio-giugno si possa completare il trattamento per tutta la comunità siciliana".