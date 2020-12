Autotrasportatore sardo preso a Bologna con 26 chili di marijuana

Un autotrasportatore sardo di 38 anni e' stato arrestato dalla squadra mobile di Bologna, sorpreso durante alcuni controlli mentre trasportava nel suo camion oltre 26 kg di marijuana, confezionati in varie buste e nascosti in 4 scatoloni collocati in un vano sottostante al carico del mezzo. L'uomo, alla guida del camion carico di frutta e verdura, e' stato sottoposto a un controllo mentre era in sosta in un'area di servizio nei pressi di un centro commerciale, dove negli ultimi tempi era stato segnalato un via vai sospetto di mezzi pesanti, che vi effettuavano lunghe soste. Alla richiesta dei poliziotti di fornire i documenti, il 38enne ha reagito con agitazione e nervosismo, reazione che ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo e a effettuare una perquisizione sul mezzo. Quindi, i poliziotti, in un vano d'acciaio, hanno trovato 4 scatoloni con 26 buste di marijuana da circa un chilogrammo l'una, che, se fossero state immesse nel mercato illecito, avrebbero fruttato, secondo gli inquirenti, circa 150mila euro. L'uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, e' stato dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in carcere in attesa della convalida del gip, come disposto dalla procura della Repubblica di Bologna.