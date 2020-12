La strage di Erba, Olindo e Rosa chiederanno revisione del processo

"Chiederemo comunque la revisione del processo perche' ci sono troppi elementi a favore dell'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi". Lo ha detto l'avvocato Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due coniugi condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba. Il legale, intervistato da 'Cusano Italia TV', ha commentato le motivazioni con cui la Cassazione ha spiegato perche', lo scorso novembre, ha respinto l'istanza della difesa di compiere accertamenti su nuovi reperti. "Non ci arrendiamo - ha detto l'avvocato Schembri - e speriamo di trovare tra le pieghe della motivazione di questa decisione della Suprema Corte un'altra strada per arrivare all'esame dei reperti. Certo, se non dovessero farci esaminare i reperti, saremo costretti a presentarci davanti al giudice della revisione con un'arma in meno".