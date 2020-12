Globe Soccer Awards, Ronaldo miglior giocatore del secolo: Bayern Monaco miglior club dell'anno

Cristiano Ronaldo è il calciatore del secolo. Il portoghese è stato premiato ai Globe Soccer Awards in corso a Dubai.

Robert Lewandowskidel Bayern Monaco, già vincitore del premio 'Fifa the Best' come miglior giocatore del 2020, è il miglior calciatore dell'anno. L'asso polacco ha superato Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Premiati come allenatore dell'anno Hans-Dieter Flick, del Bayern Monaco, e come allenatore del secolo Pep Guardiola, tecnico del Manchester City e in passato anche del Barcellona e del Bayern Monaco. In lizza era anche il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Il Bayern Monaco è stato invece nominato miglior club dell'anno. Il titolo di miglior club del secolo va al Real Madrid.