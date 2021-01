Coronavirus, a Floridia 73 positivi: a Solarino sono 29

L'ultimo giorno del 2020, si chiude a Floridia con i contagi da coronavirus stabili. Dal bollettino inviato questa mattina dall'Asp di Siracusa alla Protezione civile, risultano 73 soggetti positivi, mentre sono 12 le persone sottoposte a isolamento fiduciario. C'è da sperare che in questi 4 giorni di lockdown totale, il contagio si abbassi. DE giorno 7 anche a Floridia riapriranno le scuole in presenza anche se al 50%.

Non appare del tutto tranquilla la situazione a Solarino, dove sono 29 i posivitivi al covid 19. Otto, invece le persone in quarantena.

(Nella foto una delle giornate del test covid a Solarino)