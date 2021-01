Riders rapinato a Napoli, colletta on line: giocatore della Lazio gli dona 2.500 euro

È partita subito la raccolta fondi online a favore del rider rapinato del proprio scooter a Napoli. E Mohamed Fares, esterno della Lazio, ha donato 2.500 euro per ricomprargli il motorino. Un bellissimo gesto che non è passato inosservato al popolo del web, che lo ha ringraziato con tanti messaggi pieni d’affetto arrivati sui social.

Il brutto episodio si è verificato a Napoli, zona Calata Capodichino. Un uomo in motorino con la borsa gialla del delivery sulle spalle viene aggredito da sei malviventi che prima lo picchiano, poi scappano con il suo scooter. Immagini riprese in un video che hanno fatto subito il giro del web. Da lì l’idea di aprire una raccolta fondi in cui hanno partecipato tantissime persone, tra cui Fares. Un enorme gesto di solidarietà per aiutare l’uomo a comprare una nuova moto.