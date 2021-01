Siracusa, era alla guida di un'auto rubata: 20enne inseguito e denunciato

Viaggiava su una'uto rubata e quando i carabinieri gli hanno imposto l'alt, è fuggito. Il fatto è accaduto a Siracusa. S.K., 20 annio, siracusano, anche se giovanissimo già con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato denunciato per furto d’auto e guida senza patente. Il giovane, per eludere il controllo dei Carabinieri che gli avevano intimato l’ALT, si è lanciato in una fuga a folle velocità, tentando infine di dileguarsi a piedi dopo aver abbandonato il veicolo. I militari tuttavia lo avevano riconosciuto e non hanno avuto difficoltà a rintracciarlo poco dopo presso la sua abitazione, denunciandolo a piede libero per guida senza patente, in quanto mai conseguita, nonché per il furto dell’auto, risultata infatti rubata.