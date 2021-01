Rapinò una gioielleria a Siracusa nel 2012: preso, deve scontare 4 anni

I carabinieri di Siracusa hanno rintracciato e arrestato M.M., 26 anni, siracusano, con numerosi precedenti di polizia che era ricercato in quanto doveva scontare una condanna definitiva di 4 anni e sei mesi per una rapina commessa ai danni di una gioielleria a Siracusa nel 2012.

Il colpo avvenne in un esercizio commerciale di via Tisia. Il malvivente con il volto travisatò riuscì a farsi consegnare dalla commessa 250 euro e prima di dileguarsi portò via dei preziosi che erano custoditi in un cassetto.