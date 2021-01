Rapinò tabaccheria a Bronte, in cella per scontare 3 anni e 9 mesi

Un uomo di 30 anni, Alfio Bonsignore, è stato arrestato dai carabinieri a Bronte dopo una condanna a 3 anni e 9 mesi per una rapina aggravata compiuta con l'aiuto di un complice il 12 dicembre del 2016 ad una tabaccheria del paese, la cui titolare fu costretta a consegnare 500 euro dell'incasso. Bonsignore, che era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per altre vicende,è stato rinchiuso nel carcere di Catania. I militari hanno eseguito nei suoi confronti un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. A Bonsignore i carabinieri sono risaliti dalle impronte digitali lasciate sullo schermo del terminale dedicato al gioco del lotto.