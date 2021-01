Il Milan perde l'imbattibilità con la Juve ma non il primato: cade pure l'Inter con la Samp

Il colpo della Juve al Meazza e' di quelli che possono riscrivere la storia del campionato, ma non oggi. Una doppietta di Chiesa e il gol di McKennie danno a Pirlo il 3-1 contro la capolista Milan, che perde l'imbattibilità in campionato ma non il primato. Merito della Samp, che nel pomeriggio aveva battuto l'Inter 2-1 con i gol degli ex. Ora pero' la classifica e' davvero cortissima, dai 37 punti dei rossoneri ai 30 (con una partita in meno) della Juve quarta, e di qui alla fine del girone d'andata restano ancora diversi scontri diretti al vertice. L'Inter sprofonda a Marassi: rimanda gia' da sola il sogno del sorpasso in vetta perche' subisce una sconfitta grave e imprevista con la Samp, interrompe il suo filotto di otto vittorie e consente alla Roma, che vince facilmente a Crotone con doppietta di Borja Mayoral facendo riposare alcuni big, di presentarsi a -3 alla sfida diretta di domenica all'Olimpico. Cade in casa con lo Spezia il Napoli, avanza spavalda l'Atalanta, tornano al successo Sassuolo e Lazio mentre la sorpresa Benevento si piazza a centroclassifica vincendo a Cagliari e inguaiando Di Francesco. Il posticipo del turno della Befana regala dolcezze alla Juve. Chiesa apre, Calabria pareggia, poi ancora l'ex viola nella ripresa riporta avanti Pirlo e McKennie la chiude. Il Milan paga le assenze, a Ibrahimovic, Bennacer e Tonali si sono aggiunti nelle ultime ore i positivi al Covid, Rebic e Krunic. Pioli deve ridisegnare la squadra, che reagisce allo svantaggio e si affida agli estri di Leao che poi si spegne. Sono tasso tecnico e cambi bianconeri a fare la differenza, per la Juve puo' essere la vittoria della convinzione e della svolta. La sorpresa di giornata la confeziona la Sampdoria di Ranieri. Un campo pesante per la grandine rende improbo il lavoro dei liguri e dell' Inter, che potrebbe passare subito, ma Sanchez si fa respingere il rigore e Young sulla ribattuta colpisce il palo. La Samp si scuote, pareggia con un rigore dell'ex Candreva, poi Damsgaard si beve mezza squadra, assist per Keita che beffa Handanovic. Nella ripresa solita forcing nerazzurro, De Vrij che rimette in gioco la gara. Entra Lukaku ma la frittata ormai e' fatta e Conte deve rimandare i suoi sogni di gloria. La Roma risolve la pratica Crotone nel primo tempo con un tris che annichilisce i calabresi. Fonseca gestisce bene la rosa inserendo Perez, Cristante e soprattutto Borja Mayoral che segna una doppietta e procura il rigore. Nel primo gol assist di Mkhitaryan, nel secondo splendido tiro a giro da fuori area dello spagnolo. Il rigore lo trasforma l'armeno che con 8 gol 7 assist e' il trascinatore della squadra. Poi i giallorossi pensano all'Inter e si appisolano un po' e il Crotone riduce le distanze con Golemic. L'Atalanta e' tornata un rullo compressore e per il Parma non c'e' scampo. Liverani e' sulla via dell'esonero, torna D'Aversa. Muriel segna il suo nono gol su apertura geniale di Ilicic, poi controlla le operazioni e chiude i giochi nella ripresa con Zapata e Gosens. Il Napoli 11 contro 10 e' capace di sbagliare gol a raffica e di perdere in casa 1-2 con lo Spezia, e Gattuso parla di "squadra schizofrenica". Ritorna alla vittoria la Lazio che doma una Fiorentina a lungo rinunciataria. Squillo di Caicedo, che si esalta all'Olimpico, poi alla fine raddoppio di Immobile, rigore di Vlahovic e la viola ha qualche occasione che non sfrutta. Sono tre punti d'oro che rilanciano Simone Inzaghi. Ma e' il fratello Superpippo a gioire ancora di piu' perche' il suo Benevento fa secco in trasferta il Cagliari mettendo in crisi la panchina di Di Francesco. . Per il Cagliari e' crisi nera. Il Sassuolo soffre ma alla fine trova il sofferto successo sul Genoa. Si ferma invece il Verona che, passato in vantaggio a Torino con un gran gol al volo di Di Marco, viene raggiunto alla fine da Bremer.Pari spettacolare infine tra Bologna e Udinese: i friuliani recuperano due volte lo svantaggio in superiorita' numerica, e Mihajlovic tuona contro l'arbitro Ayroldi.

Risultati della 16/a giornata del campionato di calcio di Serie A. A Bergamo: Atalanta-Parma 3-0 a Bologna: Bologna-Udinese 2-2 a Cagliari: Cagliari-Benevento 1-2 a Crotone: Crotone-Roma 1-3 a Roma: Lazio-Fiorentina 2-1 a Milano: Milan-Juventus 1-3 a Napoli: Napoli-Spezia 1-2 a Genova: Sampdoria-Inter 2-1 a Reggio Emilia: Sassuolo-Genoa 2-1 a Torino: Torino-Verona 1-1