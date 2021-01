La festa della Befana dell'Anffas di Modica, a causa del Covid, non è stata celebrata in sede. La ricorrenza è stata trasformata, quindi, in una festa itinerante. Ai soci Anffas, ai figli e ai nipoti sono state consegnate delle calze con i regali messi a disposizione da diverse aziende. Le calze hanno rappresentato l'augurio di un futuro senza le paure del Covid.