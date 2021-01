Catania domenica in trasferta a Caserta: la gara si giocherà all'Alberto Pinto

Vista la rinnovata agibilità dell'"Alberto Pinto", la Lega Pro ha disposto che la gara Casertana-Catania, in programma questa domenica alle 12.30, andra' in scena allo stadio di Caserta e non piu', come previsto fino a oggi, al "Partenio-Lombardi" di Avellino.

Domani i rossazzurri partiranno per la Campania. Tra gli undici di Raffaele non ci saranno Giovanni Pinto, dovendo osservare un mese di stop. Non figurerà tra i convocati neanche Michele Emmausso, destinato al altra società.