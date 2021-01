Scicli, caso vaccinazioni con il passaparola: Asp sospende responsabile

Il caso dei vaccini anti Covid in esubero somministrati a chi è riuscito presentarsi in tempo alla Rsa di Scicli nel pomeriggio del 6 gennaio ha avuto un primo: l'Asp di Ragusa, infatti, ha sospeso dall'incarico di responsabile della vaccinazione il dottore Claudio Caruso. Al suo posto è subentrata la dottoressa Antonella Celestre. Caruso, comunque, rimane operativo all'interno della struttura sanitaria. La vicenda ha causato notevoli polemiche in quanto la somministrazione del 6 gennaio prevedeva la vaccinazione di personale rientrante nell'ambito sanitario. Essendo avanzate delle dosi già scongelate e che dovevano essere consumate entro tre ore, è stato aperto un "canale" di passaparola e telefonate dopo che il responsabile delle vaccinazione si sarebbe consultato con il direttore generale dell'Asp, Angelo Aliquò. Il passaparola ha provocato davanti alla Rsa dell'ospedale Busacca una ressa di oltre cento persone con momenti di tensione da parte di chi non era riuscito a rientrare tra i vaccinati in base alle dosi disponibili.