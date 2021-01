Covid, ascesa dei positivi in Sicilia, 1,842 e 35 morti: Palermo è um testa

- Sono 1.842 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.587 tamponi processati, con un indice del 17,3%. Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.664 deceduti dall'inizio della pandemia. I positivi sono 39.672 con un aumento di 967 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1446, 22 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1246, 18 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 200, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 840.

Questa invece la distribuzione dei nuovi positivi in Sicilia per provincia: 472 a Palermo, 401 a Catania, 361 a Messina, 226 a Trapani, 184 a Siracusa, 81 a Caltanissetta, 63 ad Agrigento, 51 a Ragusa e 3 ad Enna.