Avola, 334 positivi: dopo la chiusura delle scuole sospeso pure il mercato

Giro di vite ad Avola per fermare il contagio. Il sindaco Luca Cannata, oltre ad avere chiuso le scuole di ogni ordine e grado per stamane e domani, ha deciso di sospendere

il mercato del sabato di San Sebastiano. Così come era prevedibile, ad Avola si è passati dai 319 positivi delle ultime 48 ore a 334 delle ultime 24. C'era da aspettarselo dopo che tanti cittadini hanno disatteso quanto disposto dal Dpcm sulle festività di Natale. Il primo cittadino ha chiesto alle forze dell'ordine un maggiore impegno a fare rispettare le norme anti covid ed ha vietato gli assembramenti nei posti dove si incontrano solitamente i ragazzi. Ad Avola, oggi più che mai, bisogna indossare le mascherine nei luoghi pubblici. In azione la polizia, i carabinieri, la Guardia di finanza e la Municipale. Di fronte alla curva che sale, Cannata potrebbe adottare provvedimenti ancora più stringenti rispetto all'ordinanza di questa sera che ha firmato il presidente della Regione, Nello Musumeci. La città di Avola oggi paga l'irresponsabilità di quanti nel periodo delle feste hanno trasgredito e violato le regole, dimenticando che il covid è sempre in agguato. "Chiedo ai miei concittadini di evitare di seminare il panico sui social e a quanti si divertono a sparare cifre sui social - e di fidarsi dei canali istituzionali, perchè così come abbiamo fatto dal primo giorno della pandemia, non nasconderemo nulla ed informeremo la popolazione con la massima trasparenza".