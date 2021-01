Crisi trasporto aereo, Ryanair "cancella" Comiso e altri 10 scali fino al 31 gennaio

Niente voli Ryanair all'aeroporto di Comiso fino al 31 gennaio. Sono 11 gli scali italiani che la compagnia low cost irlandese ha incluso nel taglio dei voli. Da Comiso non ci saranno, dunque, voli per Milano, Charleroi e Pisa. I voli non saranno operativi finché le nuove misure restrittive e i lockdown adottati dai governi europei per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus non saranno revocati. E per il primo mese del 2021 il vettore prevede un crollo nel suo movimento passeggeri con almeno 1,3 milioni di utenti in meno rispetto al gennaio 2020. Oltre a Comiso gli aeroporti colpiti dalle misure restrittive del vettore irlandese sono Alghero, Cuneo, Trieste, Genova. Parma, Rimini, Ancona, Pescara, Perugia e Crotone.