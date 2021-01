L'auto finisce contro un muro, morta a Martina Franca ragazza di 19 anni

Incidente stradale mortale nella tarda serata di ieri a Martina Franca (Taranto). A perdere la vita una ragazza di 19 anni, Carmela Pergola. La vittima era alla guida di una Fiat 500 che, per cause da accertare, è finita contro il muretto di un'abitazione, in corrispondenza di un incrocio, ribaltandosi. Per la 19enne non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato poco dopo le 23 all'ingresso del paese. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri.