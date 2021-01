Nuova Acropoli Floridia su Youtube porta alla scoperta di Sebastian Bach

Chi è Johann Sebastian Bach? E quali sono i segreti della sua armonia? Anche se molte delle sue opere vengono ogni giorno ascoltate da milioni di persone perchè utilizzate in numerosi film e spot televisivi, la sua figura e le sue composizioni restano ancora oggi avvolte da un velo di mistero.

Nuova Acropoli Floridia continua con entusiasmo a promuovere la Cultura Attiva, cogliendo l’opportunità della “via telematica”. Il prossimo 15 gennaio alle ore 19.in diretta streaming sul canale Youtube di Nuova Acropoli Italia, con il secondo appuntamento del ciclo Il Philo della Musica dedicato al grande musicista e compositore, considerato oggi come uno dei più grandi geni della storia della musica.

Questo importante personaggio seppe conciliare fedeltà alla tradizione e gusto per l'innovazione, rigore e sentimento, virtuosismo e didattica, sacro e profano, una vera e propria fonte di ispirazione, specialmente in questi tempi duri.