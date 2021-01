Covid, 'tolleranza zero' a Floridia: controllate piazze e 10 bar

E' cominciata quest'oggi l'operazione 'tolleranza zero' a Floridia, che il sindaco, Marco Carianni aveva preannunciato venerdì pomeriggio, parlando in diretta da un canale social ai suoi concittadini, invitandoli a non violare le regole sul contenimento anti covid. Carabinieri e polizia municipale hanno passato al setaccio 8 piazze cittadine, luoghi frequentati dalla maggior parte dei ragazzi floridiani e controllato l'attività di 10 bar. Al momento non si conosce l'esito del 'giro di vite'. Il sindaco per dare una stretta al 'contagio', ieri ha firmato un'ordinanza per il contenimento del covid 19. Una ulteriore precauzione all'ultimo Dpcm della Presidenza del Consiglio.