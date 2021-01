Ragusa, Carlo Vitali nuovo presidente dell'Ordine dei Medici

Carlo Vitali è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa. Le votazioni per il rinnovo del direttivo, che rimarrà in carica per il quadriennio 2021/2024, sono avvenute nell’ottobre 2020. «Il mio impegno – è stato il primo commento del dottor Vitali- sarà rivolto a collaborare, in base alla nostra funzione, con gli enti pubblici preposti alla salute in questa situazione di emergenza e, come sempre, nel favorire il benessere della persona. A tal proposito ha già chiesto un incontro con la Dirigenza dell’Asp di Ragusa, a questo si deve aggiungere che faremo in modo di attuare, al pieno delle nostre possibilità, la nostra funzione di garante della professione medica e di tutti i medici. Altresì continuerò a lavorare per l'aggiornamento professionale e su quanto è già stato avviato in precedenza proprio per crescere in continuità». Il nuovo quadro direttivo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa è completato dai vice-presidente, Roberto Zelante, mentre rimangono invariate le cariche di Segretario e Tesoriere ricoperte rispettivamente da Salvatore D’Amanti e Salvatore Cremona. Vitali subentra a Rosa Giaquinta che ricoprirà, insieme ad altri 12 iscritti, il ruolo di Consigliere. Il Consiglio del Collegio dei Revisori è invece composto da Elisa Fisichella, Stefano Leggio e Carmela Leone (supplente).