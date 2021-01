'Piazze di spaccio' a Siracusa, due arresti nel quartiere di Mazzarrona

Due presunti spacciatori sono stati arrestati dalla squadra mobile di Siracusa, nell'ambito dei controlli nelle 'piazze dello spaccio', nel quartiere della Mazzarrona. Si tratta di due vecchie conoscenze da parte delle forze dell'ordine: Giuseppe Di Maria, 52 anni ed Emanuele Lauretta di 38, sorvegliato speciale.

In particolare, i poliziotti, operando nei vasti condomini di edilizia economico popolare della “Mazzarona”, effettuavano un controllo ad un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, con pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, ovvero Giuseppe Di Maria.

Gli investigatori, guadagnato l’accesso all’abitazione, iniziata la perquisizione, trovavano un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, cocaina, per circa 21 grammi, e marijuana per 1 grammo, parte della quale suddivisa in dosi. Approfondendo, gli agenti trovavano anche materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino elettronico di precisione ed un coltellino . Messo alle strette e perquisito, Di Maria lo stesso veniva trovato in possesso di circa 260 euro, denaro chiaramente riconducibile all’attività di spaccio.

I poliziotti, nella considerazione di quanto rinvenuto - ovvero del quantitativo di sostanza stupefacente (del valore commerciale, nel mercato illecito, al dettaglio, di circa 2000 euro), del materiale per il confezionamento; nonché dal fatto che l’uomo nonostante fosse alla misura degli arresti domiciliari continuasse a spacciare - arrestavano Di Maria perché colto nella flagranza del reato deferendolo alla Procura della Repubblica di Siracusa che coordina le indagini, la quale, nella persona del P.M. procedente, disponeva per l’arrestato la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari.

Durante un'altra perquisizione, è stato arrestato Lauretta. I poliziotti gli hanno trovato 4 grammi di cocaina e 1600 euro in denaro contante. Anche a lui il pm ha concesso i domiciliari.