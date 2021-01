Marinaio Usa morto nel rogo della sua auto a Sigonella: nessun reato

"Non si sospetta che sia stato commesso alcun reato" ed è stato vittima di un incidente autonomo Jason Darrick Conger, il 23enne marinaio della Stazione Aeronavale della Marina Usa (Nas) di Sigonella morto carbonizzato il 14 dicembre 2020 sulla strada provinciale 12 in territorio di Misterbianco. Lo scrive in una nota l'ufficio stampa della Nas Sigonella americana. Il giovane era alla guida di una Opel Astra che ha impattato contro una recinzione e il casolare di un'azienda agricola, prendendo a fuoco. Il marinaio Jason Darrick Conger era un tecnico di aeromobili in servizio al reparto manutenzione velivoli (Aimd) della Nas Sigonella. Nativo dell'Alabama, si era arruolato nella Marina militare statunitense nel 2015 ed era in servizio al reparto Aimd dal 21 febbraio del 2019. "Piangiamo la morte di uno dei nostri marinai in questo tragico incidente - ha dichiarato il capitano di corvetta Jason Jacdedt, capo reparto manutenzione Aimd della Nas Sigonella- il tecnico di aeromobili Conger era un eccellente marinaio che mancherà a tutti i commilitoni, ai colleghi ed ai responsabili del reparto. Stiamo fornendo il massimo supporto alla famiglia Conger nonché ai suoi agli amici e colleghi». Le forze di polizia italiane, conclude la nota, stanno indagando sulle circostanze dell'incidente con la piena collaborazione della Nas Sigonella. Non si sospetta che sia stato commesso alcun reato.