Vaccini, AstraZeneca ha chiesto il via libera all'Ema

AstraZeneca ha chiesto l'ok dell'Ema per il suo vaccino anti-Covid. Sarà il terzo in Europa dopo quelli di Pfizer-BioNTech (che prevede di produrre 2 miliardi di dosi nel 2021) e Moderna. Il commissario Arcuri si augura che il via libera dell'agenzia europea del farmaco arrivi entro gennaio, ma avverte che 'la strada per arrivare all'immunità di gregge è ancora lunga'. Arrivate all'Iss le prime 47mila dosi del vaccino Moderna, andranno alle persone più anziane.