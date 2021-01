Scherma, sette atlete di Mazara all'allenamento della Nazionale Under 20 di sciabola

Dopo le ultime convocazioni nella Nazionale Under 20 di Sciabola Maschile di Salvatore Pugliese, come atleta, e dei Maestri Giuseppe Pugliese e Gianfranco Antero nello staff Tecnico, buone notizie arrivano anche dalla Nazionale di Sciabola Femminile U20 con ben 7 tesserate del Circolo Schermistico Mazarese selezionate ed autorizzate a partecipare al 1^ Stage di Allenamento di alto livello del 2021. Si tratta delle atlete Andaloro Diletta, Nicastro Simona, La Grutta Marika, Pignoli Clara Maria, Renda Alice, Albiolo Elena ed Arena Sara.

L’ allenamento, che prevede sia gara sia stage di alta specializzazione, si terrà dal 17 al 24 Gennaio a Cascia. “Si tratta di un grande risultato, di cui andiamo fieri” - afferma il Presidente del Circolo Schermistico Mazarese, Giuseppe Pugliese. “A livello societario abbiamo fatto grandi passi in avanti e queste notizie non devono e non possono rappresentare un traguardo, ma solamente un punto di partenza.”

I ringraziamenti ed i complimenti vanno fatti allo staff Tecnico di Mazara e di Palermo, ma anche a tutto il gruppo di atleti agonisti ed alle loro famiglie che, nonostante il periodo delicato, hanno continuato a lavorare duramente in palestra contribuendo, indistintamente, al raggiungimento di questo risultato.”