Coppa Italia, la Juventus fatica con il Genoa e conquista i quarti solo ai supplementari ( 3 a 2 )

Servono i tempi supplementari alla Juventus per regolare il Genoa, e il gol qualificazione è del classe 1999 Hamza Rafia, talento prelevato dal Lione e 'parcheggiato' in quella Juve under 23 che gioca in C e oggi ha fornito alla formazione iniziale della prima squadra anche il brasiliano Wesley Gasolina e il 18enne promettentissimo romeno Dragusin, difensore messo accanto a Demiral e al veterano Chiellini. Sembrava tutto in discesa per i bianconeri, già sul doppio vantaggio a metà primo tempo grazie a Kulusevski e Morata. Poi la rimonta rossoblù con una rete per tempo, di Czyborra e Melegoni. Ai supplementari Rafia segna il primo gol tra i professionisti al 104': il classe 1999 risolve una mischia, con il pallone che sbatte su Lerager prima di finire in rete. La Juve rischia anche nel secondo tempo supplementare, Arthur salva sulla linea sul colpo di testa di Radovanovic, ma alla fine conquista i quarti di finale con il 3-2 finale. Il prossimo turno, fissato per il 27 gennaio, sarà contro la vincente di Sassuolo-Spal.

FOTO ANSA