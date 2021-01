Coronavirus, 17.246 positivi e 522 morti: indice al 10,7%

Sono 17.246 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 60.585 tamponi, con l'indice di positività che si attesta intorno al 10,7%. Da ieri si registrano altri 522 morti, che portano il totale delle vittime a 80.848 da inizio pandemia. Scendono i numeri delle terapie intensive, dove sono ora ricoverate 2.557 persone (-22 da ieri). I guariti totali sono 1.694.051, con un incremento di 20.115 unità, mentre gli attualmente positivi 561.380 (-3.394 da ieri). Questi i dati elaborati e forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le regioni italiane più contagiate, si registrano 2.587 nuovi casi in Lombardia e 2.076 in Veneto.