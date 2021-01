Covid, salgono a 183 i morti nel Ragusano dall'inizio della pandemia

Sono 774 i positivi al Covid nel Ragusano: 732 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale e 13 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Ecco i positivi nei vari Comuni iblei: 22 Acate, 24 Chiaramonte Gulfi, 74 Comiso, 6 Giarratana, 12 Ispica, 126 Modica, 2 Monterosso Almo, 29 Pozzallo, 180 Ragusa, 15 Santa Croce Camerina, 31 Scicli, 195 Vittoria. Dall'inizio della pandemia i guariti sono 6.225 mentre i morti salgono a 183. I tre decessi sono avvenuti lo scorso mese di dicembre e l'Asp ne ha dato notizia nel report di oggi. Si tratta di una donna di 98 anni di Modica, morta a casa il 4 dicembre, e di una donna di 99 anni di Ragusa e di un uomo di 83 anni. Questi ultimi due decessi si sono verificati in due case di riposo.