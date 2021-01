Ruba sette bottiglie di liquori al Conad di Melilli: finisce agli arresti in casa

L’attuale congiuntura economica è difficile per tutti e sta creando situazioni incresciose, ma quella su cui sono intervenuti i Carabinieri di Priolo Gargallo ha certamente ben altra matrice.

Un uomo di 25 anni, Antonino Facciale Lombardo, siracusano ma originario di Messina, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato infatti arrestato dopo che aveva trafugato dagli scaffali del supermercato “Conad” di Melilli ben 7 bottiglie di vari super alcolici, riuscendo, con rara abilità, ad occultarle tutte all’interno del suo giubbotto e cercando di darsi poi alla fuga.

L’uomo, dopo essere entrato nel supermercato aveva girovagato per le corsie con atteggiamento sospetto, tanto da essere notato dal personale della sicurezza che, visto il furto, ha allertato i Carabinieri. Questi ultimi, subito intervenuti, hanno bloccato il soggetto prima che potesse dileguarsi definitivamente e riuscendo anche a recuperare interamente la refurtiva, poi restituita al supermercato.

Lombardo è finito ai domiciliari.