Caltanissetta, in 8 sorpresi a giocare a carte dopo le 22

Otto persone sono state sorprese dai carabinieri di Caltanissetta mentre erano intente a giocare a carte, ben oltre le 22, e a consumare alcolici all'interno di un circolo privato. Per loro è scattata la sanzione amministrativa, mentre per il gestore è stata richiesta la sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività. Durante controlli anti Covid in un bar del centro storico di San Cataldo è stato scoperto che venivano servite bevande agli avventori. Altre tre persone sono state sospese per mancato utilizzo della mascherina, uno di questi vagava ubriaco per la città.