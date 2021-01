Modica, alla Madonna delle Grazie l'addio all'ex sindaco Pippo Terranova

C'erano tanti politici e numerosi imprenditori nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica per dare l'addio a Giuseppe Terranova, ex sindaco della città dal settembre del 1987 al marzo del 1988 ed ex direttore generale dell'Azienda Siciliana Trasporti. Pippo - così veniva chiamato Terranova dai tantissimi amici - era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale verificatosi il primo dicembre scorso sulla Modica-mare. Le sue condizioni erano apparse gravi ed era stato trasportato a Catania in eliambulanza prima di essere trasferito in rianimazione all'ospedale di Caltanissetta dove è deceduto. Giuseppe Terranova aveva 85 anni. Molto commovente il ricordo di tanti amici presenti al funerale; molte persone sono rimaste fuori dalla Basilica per rispettare le norme anti Covid. In tutti il ricordo di "Pippo" Terranova come esempio di signorilità e di onestà intellettuale, soprattutto nel periodo in cui fu chiamato dalla Democrazia Cristiana ad occupare la poltrona di sindaco a Palazzo di città.