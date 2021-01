Agricoltura nel Ragusano, Cugnata (Forza Italia) incontra il neo assessore Scilla

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, ha incontrato il neo assessore all'agricoltura Toni Scilla, di Forza Italia. “Ho insistito per incontrarlo subito – afferma Cugnata - perchè credo che non ci sia tempo da perdere. La crisi morde, e quello che ho voluto rimarcare è l'esigenza di riservare una maggiore attenzione alla provincia iblea, caratterizzata da una fortissima vocazione agricola. Dalla fascia trasformata ai campi, dalle serre alla zootecnia, passando per l'agrumicoltura e l'ampio bacino della trasformazione: la realtà ragusana, quando si parla di agricoltura, si presenta quanto mai variegata e sfaccettata, non a caso stiamo parlando del settore principe e trainante dell'economia e di una provincia all'interno della quale, in territorio vittoriese, opera il mercato ortofrutticolo più grande del Sud Italia. E' un settore che resiste e combatte, nonostante il susseguirsi di calamità naturali, limiti logistici e problemi di ogni tipo, grazie ad uomini e donne tenaci, preparati e motivati. Imprenditori ed imprenditrici che hanno dimostrato anche di saper innovare e di aver voglia di sperimentare, mettendosi in gioco con colture e tecniche sempre nuove per aprirsi a mercati mai o poco esplorati. Con il neo assessore Scilla, compatibilmente con tutte le norme anticovid che al momento sconsigliano spostamenti non necessari, - conclude Cugnata - abbbiamo concordato di organizzare al più presto una visita nel Ragusano, in modo da mostrargli e fargli conoscere ancora meglio il nostro territorio, affinchè lo possa monitorare e seguire da vicino”.