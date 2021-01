Covid, continua a salire il numero delle persone positive nel Ragusano

Sale a 770 il numero totale dei positivi al Covid in provincia di Ragusa secondo il report dell'Asp. Tra i 770 positivi al coronavirus ci sono 728 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati e 14 ricoverati nella RSA Covid dell’ospedale di Ragusa Ibla. Ecco i positivi nei vari Comuni iblei: 22 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 70 Comiso, 7 Giarratana, 13 Ispica, 119 Modica, 2 Monterosso Almo, 32 Pozzallo, 178 Ragusa, 11 Santa Croce Camerina, 28 Scicli, 202 Vittoria. Dall'inizio della pandemia i guariti sono 6.291 mentre i morti sono 185. Ci sono, infatti, due nuovi decessi: uno è stato registrato nelle ultime 24 ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; si tratta di una donna di 60 anni residente ad Acate. L’altro decesso riguarda un uomo di 73 anni di Vittoria morto lo scorso 10 gennaio in ospedale ad Augusta.